WiMiUS Q4, action camera 4K subacquea a metà prezzo: ultime ore a 27,49 euro

Se state cercando una seconda action camera, se volete regalarne una ad un bambino o se più semplicemente volete provare questo sistema senza spendere troppo, comprate oggi WiMiUS Q4 che, grazie ad un codice, si paga la metà.

Questa piccola telecamerina ha un obiettivo con angolo di campo di 170 gradi che lavora in combinazione col sensore da 16 MP per realizzare video con risoluzione fino al 4K.

Viene venduta insieme ad una custodia per poterla immergere in acqua fino a 40 metri di profondità e può essere quindi utilizzata senza preoccuparsi di rovinarla in qualsiasi ambiente, dalla piscina al mare ma anche sotto la pioggia, in montagna o durante l’attività sportiva all’aperto.

Incorpora un modulo WiFi che ne consente il collegamento senza fili con uno smartphone o un tablet dove scaricarvi le registrazioni, editarle con un’applicazione di fotoritocco e condividerle poi con facilità.

Tra le funzioni più interessanti offerte segnaliamo la possibilità di registrare video alla moviola e la presenza di un sistema di stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) per ridurre al minimo le vibrazioni. Oltre allo schermo posteriore ce n’è anche uno più piccolo frontale grazie al quale poter leggere rapidamente le informazioni principali anche quando la si usa al rovescio.

Come dicevamo questa action camera è un buon regalo per un bambino o un ottimo punto di partenza per cominciare perché, oltre alle tecnologie e alla capacità poc’anzi accennate, viene venduta insieme ad un’interessante kit di accessori che comprende una valigetta semi-rigida dove poterla trasportare e proteggere dagli urti insieme ai diversi adattatori per casco, manubrio, treppiedi e quant’altro e a due batterie ricaricabili da 1.055 mAh l’una.

WiMiUS Q4 è in vendita su Amazon al prezzo di 55 euro ma se inserite il codice 5NHA8AJB nel carrello risparmiate il 50% e la pagate soltanto 27,49 euro spedizione inclusa. L’offerta scade alla mezzanotte di mercoledì 13 novembre