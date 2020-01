Saldi 2020 di BZFuture: codici Windows 10 Pro gratis e codici antivirus a metà prezzo

La licenza a Windows 10 Pro è in regalo se comprate uno dei software in sconto a metà prezzo su BZFuture. L’incredibile offerta, attiva per le festività in corso, prevede l’acquisto di almeno uno dei software presenti in questa pagina: automaticamente si riceverà la licenza completa per l’installazione di Windows 10 Pro.

Un consiglio

In questo senso, uno dei più interessanti è AOMEI Partition Assistant Professional 8.6, una utility che, attraverso un’interfaccia intuitiva, semplifica la gestione delle partizioni dei dischi presenti nel computer.

Ad esempio consente di creare, ridimensionare, spostare, unire oppure dividere le partizioni senza perdere i dati, massimizzando così lo spazio su disco in modo rapido ed efficace.

AOMEI Partition Assistant Professional consente anche di convertire il disco da MBR a GPT, da NTFS a FAT32 (e viceversa per entrambi i casi) e di migrare da un sistema operativo all’altro in pochi passaggi. Con questo strumento è perfino possibile creare un disco di avvio di Windows PE senza installare AIK o WAIK, o di installare Windows 8 o Windows 10 su una chiavetta USB da usare il caso di emergenza.

Cos’è BZFuture

Per chi non lo conoscesse, BZFuture.com è un negozio online che vende accessori per gaming su computer ma anche, come accennato, chiavi software originali e licenze autorizzate.

La promozione

Come dicevamo al momento è attiva una promozione lanciata in occasione del nuovo anno che prevede il dimezzamento (-50%) dei prezzi di licenza di diversi software con l’inclusione gratuita di una licenza per Windows 10 Pro. In pratica acquistando uno dei software in promozione a metà prezzo automaticamente ottenete la licenza per Windows 10 Pro, il cui prezzo attualmente oscilla tra i 30 e i 40 euro.

Qualche esempio

Ad esempio AOMEI Partition Assistant Professional 8.6 di cui abbiamo parlato in apertura anziché 32 euro è scontato a 16,99 euro, mentre AOMEI Backupper Professional Edition lo pagate 22,99 euro invece di 38 euro.

In alternativa c’è l’abbonamento semestrale a Kaspersky Internet Security a 15,30 euro oppure annuale a 24 euro; ancora, tra le offerte più vantaggiose, l’abbonamento annuale a McAfee Antivirus a soli 13,99 euro.

Potete vederla anche così: praticamente a meno della metà del prezzo della licenza a Windows 10 Pro ottenete in regalo uno dei software o degli abbonamenti appena suggeriti.

Ma ce ne sono anche molti altri che potete sfogliare all’interno di questa pagina.