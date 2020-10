X5 è il distributore automatico di sapone da 280 ml in offerta con codice sconto a 18,16 euro

Nei giorni in cui la pulizia delle mani diventa un imperativo ancor più categorico, ecco X5, il dispenser di sapone attento all’igiene: grazie ad un sensore ad infrarossi è capace di rilevare la presenza della mano al di sotto dell’ugello ed erogare automaticamente il sapone senza richiedere la pressione di un pulsante.

Questa volta con batteria incorporata che si ricarica USB-C e un grande display LCD. Al momento in offerta a 18,16 euro, grazie al coupon sconto che vi proponiamo in calce.

X5 rimedia al principale difetto di qualsiasi distributore di sapone liquido o in schiuma: per dosarlo solitamente richiede la pressione di un pulsante, pressione che ovviamente avviene con le mani sporche e che pertanto non faranno altro che aggiungere batteri ad un componente che dovrà essere poi toccato altre centinaia di volte e da più persone.

questa volta, grazie a X5 sarà sufficiente avvicinare le mani sul dispenser, per vedere erogata la giusta quantità di sapone. Come già anticipato, gode di una batteria incorporata, che si ricarica tramite interfaccia USB-C, disposta lateralmente, quindi facilmente accessibile.

X5 fa del design uno dei suoi punti di forza, e propone anche una ampio schermo a LED, di facile lettura, dove vengono indicate alcune informazioni importanti, come la temperatura della stanza, lo stato di carica residua.

Si tratta, insomma, di un ottimo prodotto che si rivela particolarmente utile all’interno dei bagni, non solo per la casa, ma anche all’interno di locali commerciali, o vicino al lavello della cucina.

Al momento X5 è in vendita a soli 18,16 euro grazie al codice GB-HGSDDFAS da inserire nel carrello prima di finalizzare l’acquisto. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.