X96 S400 è la chiavetta smart Android, perfetta alternativa alla Amazon Fire Stick TV

X96 S400 è il moderno TV stick Android in grado di trasformare un qualunque televisore o monitor in una smart TV, ad un prezzo particolarmente vantaggioso, poco più di 20 euro per la versione base.

Si tratta di una classica chiavetta con connettore HDMI, molto simile ad altri prodotti dello stesso genere come la Fire Stick di Amazon, che una volta collegata al televisore, permette di sfruttare tutte le potenzialità di Android per rendere la TV più smart.

Diversamente dal dispositivo di Amazon, la X96 S400 non è soggetta alle limitazioni imposte dal brand si Seattle, ed include nativamente il supporto al Play Store di Google.

Sarà così possibile scaricare dal Google Play Store Le applicazioni che vogliamo utilizzare, come Netflix, Amazon Prime Video, Disney + e molte altre, e sfruttarle per la visione. Non solo: grazie al supporto ad AirPlay, DLNA e Miracast sarà possibile sfruttare il proprio smartphone per controllare la riproduzione multimediale e anche per il gaming, utilizzando lo smartphone come controller.

Tecnicamente X96 S400 integra la CPU Allwinner H313 Quad Core ARM Cortex A53, la GPU G31 OPenGL3.2, connettività WiFi 802.11 b/g/n 2.4G. supporto a HDMI (con 4K e HDR) Uscita UHD, HDMI 2.1, USB e supporto a IR.

Include anche la possibilità di espansione con scheda SD (fino a 64GB) cui si aggiunge il connettore Micro USB 5V/1.5A e un indicatore LED.

Il sistema operativo installato nella chiavetta è Android 10 e la chiavetta supporta anche i futuri aggiornamenti OTA che sarà possibile ricevere in futuro qualora fossero disponibili.

Per finire nella confezione sono disponibili molti accessori: oltre alla chiavetta troverete un cavetto IR, cavo micro USB, cavo HDMI, alimentatore USB, il telecomando e il manuale di istruzioni.

La chiavetta X96 S400 si acquista a soli 24 euro circa nella versione con 1 GB di memoria interna cliccando questo link diretto.

Sale a circa 30 euro il prezzo nella versione con 2 GB di memoria interna, disponibile a questo link.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.