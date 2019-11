Xiaomi Air 2 vs Xiaomi Airdots, ecco come evolvono gli anti-AirPods

Xiaomi Air 2 sono un prodotto tangibile al pubblico dal 24 settembre e al momento, chi volesse acquistarli, può farlo passando per Ebay dove al momento sono in offerta a 64,90 euro.

Questi auricolari sono l’evoluzione degli Xiaomi AirDots, di cui vi abbiamo parlato qualche mese fa. Non si tratta di un semplice aggiornamento perché le differenze tra uno e l’altro sono tante e piuttosto rilevanti.

Partiamo innanzitutto dal design, perché questo è uno dei fattori che contribuisce alla scelta di uno o dell’altro. I nuovi Xiaomi Air 2 sono infatti molto simili agli AirPods di Apple, di cui riprendono la forma della capsula auricolare.

La calzabilità di queste cuffie è quindi molto simile mentre i vecchi AirDots utilizzano un gommino in-ear che offre una migliore insonorizzazione fisica dai rumori esterni.

L’azienda però con Xiaomi Air 2 non fa rinunciare a questa caratteristica, almeno in parte, in quanto ha dotato il nuovo modello di un sistema di riduzione del rumore ambientale che entra in funzione durante le telefonate, migliorando così la qualità della comunicazione.

Entrambi i modelli sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.0 che, rispetto alla 4.2 che troviamo nella gran parte degli auricolari della concorrenza, garantisce una migliore trasmissione e una maggiore stabilità del segnale parallelamente a consumi ridotti.

Nonostante questo, i nuovi Xiaomi Air 2 rispetto ai precedenti Xiaomi AirDots garantiscono un’autonomia di gran lunga maggiore: mentre questi ultimi infatti offrono fino a 4 ore di ascolto musicale ininterrotto, i nuovi Air 2 durano ben 14 ore con una sola carica, il tutto per un aumento di peso del singolo auricolare di soli 0,3 grammi (4,2 grammi per AirDots e 4,5 grammi per Air 2).

Cambia inoltre leggermente la forma della custodia di ricarica (anche la velocità di ricarica è leggermente migliore per Air 2, che si ricaricano completamente in 1 ora mentre i precedenti AirDots hanno bisogno di un’ora e mezza per ripristinare completamente l’energia) mentre migliora la qualità di riproduzione audio, con supporto all’audio HD e decodifica LHDC Bluetooth presente nel nuovo modello. Come dicevamo al momento è favorevole anche il prezzo: Xiaomi Air 2 si possono comprare su Ebay in promozione a 64,90 euro spedizione inclusa.

Sono venduti da 5thavenue-ph che gode di oltre 34.000 vendite andate a buon fine con un indice di gradimento del 96,8%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.