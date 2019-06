Xiaomi AMAZFIT Bip Lite, l’imperdibile smartwatch in offerta a solo 50 euro

L’AMAZFIT Bip di Xiaomi è in offerta lampo su GearBest a circa da 50 euro in versione internazionale con spedizione dai magazzini EU dell’azienda, un prezzo molto conveniente e vantaggioso.

Dalla forma rettangolare il nuovo AMAZFIT Bip si presenta sul mercato come il gadget perfetto per gli sportivi grazie alla certificazione IP68, che consente un’immersione fino a 1 metro d’acqua per 30 minuti. Inoltre il gadget include i moduli GPS e GLONASS.

La caratteristica più sorprendente però è la batteria: rispetto alla maggior parte degli odierni smartphone, la cui durata non supera una manciata di giorni (se non ore) la batteria da 190 mAh dell’AMAZFIT Bip garantisce fino a 4 mesi di autonomia, a patto che ci si limiti a verificare solo orario, previsioni meteo, e a sfruttare il tracciamento del sonno, si potrà fare a meno della presa di corrente per 4 mesi.

Attivando anche la notifiche al polso, l’autonomia scenderà ad 45 giorni, numero ancora ottimo; con il GPS sempre attivo, invece, il limite massimo dell’autonomia sarà di 22 ore; il tempo di ricarica per ritornare al 100% si assesta sulle due ore.

L’AMAZFIT Bip dispone di un display da 1,28 pollici con Gorilla Glass 3, risoluzione di 176 x 176 pixel e bordi 2.5D, supporta l’applicazione My Fit di Xiaomi; il peso dello smartwatch è di soli 32 grammi, mentre il supporto è assicurato a iOS 8 e superiori, così come ad Android 4.4, o versioni di sistema successive.

Come detto l’AMAZFIT Bip è attualmente in offerta lampo su GearBest a 50 euro, in versione internazionale; per ordinarlo potete cliccare su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.