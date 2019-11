Xiaomi Amazfit GTR al prezzo più basso di sempre: si parte da soli 106 euro

Occasione imperdibile per mettere le mani, anzi, il polso, sull’ambito Amazfit GTR, sia nella versione da 47mm o quella da 42mm. Grazie alle offerte di Gearbest per la Festa dei Single, sarà possibile acquistare lo smartwatch di Huami ad un prezzo a partire da soli 106 euro, ma solo per tre giorni, periodo dopo il quale gli sconti scompariranno.

Amazfit GTR è probabilmente uno degli smartwatch più eleganti al momento disponibile sul mercato, grazie al suo design classico capace di nascondere un cuore di tecnologia all’avanguardia. Se non conoscete il prodotto vi consigliamo di leggere le nostre recensioni su Amazfit GTR da 47mm e su Amazfit GTR da 42mm che differiscono fra di loro prima di tutto per le dimensioni e per altre caratteristiche tecnologiche.

Veniamo dunque all’offerta: Amazfit GTR da 42mm si acquista al prezzo di soli 106 euro cliccando su questo link diretto.

Se invece siete interessati alla versione più voluminosa, Amazfit GTR da 47mm si acquista al prezzo di soli 106 euro cliccando su questo link diretto.

Per ottenere lo sconto è sufficiente aggiungere lo smartwatch prescelto al carrello, e lo sconto verrà automaticamente applicato.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

—

Per tutte le altre offerte relative alla Festa dei Single 11.11 di Gearbest consigliamo di consultare questo articolo dedicato.