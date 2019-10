Xiaomi Amazfit GTR in Titanio e Swarovski in offerta da 149,30 euro

Se siete alla ricerca del più elegante degli smartwatch, allora Amazfit GTR è l’orologio che state cercando. Se volete poi esagerare, arrivano le edizioni in Titanio da 47 mm e con Swarovski da 42 mm. Al momento sono in offerta lampo: la prima a 176,45 euro, la seconda, per il pubblico femminile, a 149,30 euro.

Già noto ai più, il modello da 47 mm di Amazfit GTR è tra gli smartwatch più eleganti sul mercato. Ancor più particolare questa versione in Titanio, dalla colorazione Cachi. Come la versione in acciaio propone uno schermo AMOLED da 1.39 pollici, con 326 PPI, protetto da vetro Corning Gorilla e rivestimento anti-impronta. Anche in questo caso il display vanta una risoluzione di 454 X, accanto alla certificazione 5 ATM che si traduce, dunque, nella resistenza all’acqua per garantire un normale utilizzo fino a 50 metri di profondità.

La batteria è sempre da 410 mAh, e assicura un’autonomia di ben 24 giorni con una singola ricarica. Il chip Huami DualaTeck offre, inoltre, una tecnologia per ottenere una misurazione della frequenza cardiaca 24/7, mentre ‘orologio svolgerà funzioni fitness coach, potendo seguire l’utente tracciando ben 12 discipline sportive diverse: dalla corsa outdoor alle passeggiate, da ciclismo all’aperto/interno all’alpinismo, dal nuovo allo sci.

Per il track delle attività dispone di GPS + GLONASS, così da geolocalizzare gli allenamenti e le attività sportive.

Amazfit GTR 42 mm Swarovski

Il modello da 42 mm, più piccolo, è invece impreziosito con Swarovski sul quadrante. Le caratteristiche tecniche rimangono quelle di sempre, quindi si tratta di uno smartwatch con autonomia di circa 12 giorni. Lo schermo propone una unità da 1,2 pollici con tecnologia AMOLED 326 ppi e risoluzione di ben 390 x 390, proprio come sul modello da 47 mm. Naturalmente, è protetto dal Corning Gorilla, ed è certificato 5 ATM per immersioni fino a 50 metri.

Non mancano GPS + GLONASS grazie ai quali è possibile tracciare in modo preciso ben 12 modalità sportive. Il look è davvero elegante, uno degli smartwatch più belli sul mercato per il pubblico femminile.