Da Xiaomi il caricabatterie wireless per ricariche lampo che arriva fino a 20W di potenza

Interessante offerta quella sul nuovo caricabatterie wireless di Xiaomi, caratterizzato da una potenza massima che ad oggi ha pochi rivali sul mercato di riferimento. Caratterizzato da uno stile minimale, color bianco latte nella forma della classica base tonda, il caricabatterie wireless di Xiaomi può infatti raggiungere un picco di potenza di 20W, per una ricarica super rapida.

Con queste specifiche il caricabatterie wireless di Xiaomi è stato progettato per lavorare in coppia con il nuovo smartphone di punta dell’azienda, lo Xiaomi Mi 9, garantendo forse il sistema di ricarica ad oggi più veloce in assoluto grazie alla sua potenza massima di 20 W.

Anche nel caso in cui non possediate uno Xiaomi Mi 9, questo caricabatterie è comunque un affare: innanzitutto è compatibile con buona parte dei dispositivi che supportano la ricarica senza fili, fra cui altri dispositivi Xiaomi, Samsung, Huawei ed anche iPhone. In sostanza è compatibile con qualunque smartphone sfrutti la tecnologia Qi EPP per la ricarica wireless.

Inoltre, nonostante altri dispositivi non possano sfruttare la potenza massima di 20W, può darsi che il caricabatterie wireless di Xiaomi possa essere utilizzato con smartphone che in futuro potranno approfittare dei suoi 20W.

Chi volesse approfittare dell’offerta può acquistare il caricabatterie wireless di Xiaomi al prezzo di circa 27 euro (un affare) cliccando su questo link diretto. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.