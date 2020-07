Xiaomi FIMI PALM, il gimbal con camera clone del DJI Osmo Pocket a soli 130 €

In super offerta il FIMI PALM uno dei più interessanti cloni del DJI Osmo Pocket: con poco più di 130 euro (grazie al coupon GB720SALE004) si potranno mettere le mani si una camera che si accende in soli 3 secondi, con touchscreen incorporato e il joystick a 5 vie per riprendere la scena in modo completo, potendo controllare in modo flessibile il gimbal e la fotocamera integrata.

Se siete alla ricerca di uno strumento perfetto per il vlogging questo FIMI PALM rappresenta uno dei migliori dispositivi nel rapporto qualità prezzo, ispirandosi al più costoso DJI Osmo Pocket senza però lesinare sulle caratteristiche.

Il corpo del FIMI PALM di Xiaomi ha dimensioni davvero ridotte, pari a 30,5 x 22,7 x 127,0 mm e pesa solo 120 grammi. Il design leggero non rinuncia ovviamente a caratteristiche d’eccezione, come la stabilizzazione meccanica grazie ad un gimbal a 3 assi, per fornire dei video stabilizzati, privi di alcun tremolio.

La videocamera integra un obiettivo ultra grandangolare da 128°, consente di registrare video 4K UHD a 100Mbps e ha una durata della batteria di 240 minuti.

Il flusso video viene visualizzato in anteprima sul piccolo display da 1,22 pollici con risoluzione 240 x 240; oppure è possibile sfruttare la connettività Wi-Fi e Bluetooth e per collegare il gimbal allo smartphone e visualizzare l’anteprima video sullo schermo, per avere un controllo ancor più preciso delle riprese.

Xiaomi FIMI PALM, include anche il microfono integrato – anche se è possibile collegare un microfono esterno tramite jack da 3,5mm – e la possibilità di girare video creativi, grazie alle modalità timelapse, motionlapse, hyperlapse, super hdr, e altre ancora.

Tra le altre modalità di registrazione citiamo quella a tracciamento, che è in grado di riconoscere volti umani e seguire automaticamente le persone durante le riprese; in alternativa è possibile toccare su un soggetto sul touchscreen per mantenerlo al centro della ripresa.

Il FIMI PALM di Xiaomi è dotato di una porta USB-C, ricarica rapida e il trasferimento dei file. Include un ingresso per viti standard da 1/4″ per supportare una grande varietà di accessori, tra cui estensioni e treppiede.

FIMI PALM si ordina a poco più di 130 euro cliccando su questo link diretto e applicando il coupon GB720SALE004.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.