Offerta per il nuovo drone Xiaomi FIMI X8SE 2020, adesso a solo 420 euro con coupon

Torna in offerta il drone Xiaomi FIMI X8 SE 2020, la nuova versione del suo predecessore, che in molti avevano a suo tempo etichettato come vero erede dello Xiaomi Mi Drone Mi e rivale spirituale del conosciuto Mavic Air: nella sua versione rivista e migliorata si acquista in offerta lampo a 430 euro. Clicca qui per comprare.

Se esteticamente il drone rimane praticamente identico rispetto al modello precedente, la prima vera differenza è nel peso, che adesso è stato ridotto di ulteriori 25 grammi, passando da 790 a 756 grammi. Inoltre, migliorata anche l’autonomia di volo, che dovrebbe passare dai precedenti 33 minuti, agli oltre 35 minuti di questa versione 2020.

Migliorato, e non poco, il range di volo, che adesso dovrebbe arrivare a circa 8 km. Altre modifiche riguardano anche il sensore della camera, adesso da 1/2.6′ pollici, diversamente dal precedente da 1/2.3”, anche se mantiene la risoluzione da 12 Mpx con apertura f.2.2. Importante notare come il bitrate massimo rimane ivariato a 100 mbps, anche se adesso sarà possibile utilizzare MicroSD fino a 256 MB, eliminando così la limitazione dei 64GB precedenti.

Oltre a GPS e GLONASS il velivolo include anche la tecnologia GNSS, abilitata anche la ricezione BEIDUO. Lato vide FIMI X8 SE 2020 permette di registrare video a risoluzione 4K (3840×2160) e 2.7K a 2716×1524. Il drone supporta la risoluzione 4K HDR e la possibilità di registrare video in HEVEC H.265.

Al momento FIMI X8SE 2020 si acquista in offerta lampo a poco più di 420 euro direttamente a questo indirizzo applicando il coupon A4D93F3E52627001.

