Xiaomi Haylou GT1 Mini, solo 20 euro per gli auricolari true wireless

Xiaomi Haylou GT1 Mini, nuovi auricolari completamente wireless, che costano poco più di 20 euro, e che non scendono a compromessi, con tanto di tecnologia per la riduzione del rumore. Arrivano in una custodia che ricarica gli auricolari, e che li trattiene in sede magneticamente.

Xiaomi Haylou GT1 Mini supportano la tecnologia BT 5.0, con una distanza di lavoro di 10 metri. Sugli auricolari, per quanto piccoli, è presente una superficie di controllo soft touch, che permette all’utente di eseguire tap per riprodurre o arrestare la musica, accettare o rifiutare una chiamata, e attivare anche l’assistente vocale.

Includono la tecnologia di riduzione del rumore DSP, mentre a livello di autonomia fanno affidamento su una batteria da 43mAh, supportata da una batteria di 310 mAh inclusa nel case di ricarica, che assicura così 12 ore di riproduzione ininterrotta.

Sono resistenti all’acqua, dotati di certificazione IPX5, dunque un ottimo compagno anche in una giornata piovosa o in palestra. Realizzate in ABS, sono di colore completamente nero, e hanno dimensioni davvero ridotte,, pari a 6,20 x 4,00 x 2,72 cm, per un peso irrisorio di appena 35 grammi.

In confezione, oltre agli auricolari, anche il case di ricarica, e il cavo per ricaricare la custodia, che richiede circa 3 ore e mezzo di ricarica, per offrire poi 12 ore di riproduzione agli auricolari.

Il prezzo vi obbliga praticamente all'acquisto: se siete alla ricerca di buoni auricolari wireless, a 20,59 euro non c'è davvero di meglio.

