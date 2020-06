Xiaomi LYEJ06LS: per le vostre chiamate a mani libere, l’auricolare elegante a 39,34 euro

Chi parla al cellulare per tante ore durante il corso della giornata avrà necessità di un auricolare che sia comodo da indossare e che offra una buona qualità audio, sia in ricezione, che per quanto concerne il microfono. Perché no, che sia anche esteticamente elegante. A tutte queste esigenze risponde Xiaomi LYEJ06LS, attualmente in offerta lampo a 39,24 euro.

Offre, anzitutto, una tecnologia di riduzione del rumore di chiamata tripla (doppio microfono, DSP, cVc), così da restituire al vostro interlocutore una voce cristallina, per una chiara esperienza di chiamata. Gode anche di un’ottima autonomia, che assicura 40 ore di conversazione, riuscendo a coprire così diversi giorni di chiamate, anche se intense. Questo grazie alla custodia di ricarica inclusa, mentre la singola carica della batteria offre almeno 8 ore di autonomia.

Naturalmente, come da tradizione Xiaomi, il design è assolutamente minimale ed elegante, studiato per gli uomini d’affari, dunque per un utilizzo in ambito business, ma ovviamente adatto a chiunque. Gode di un gancio che le rende facili e comode da indossare, che può essere girato a 180 gradi, così da essere correttamente indossato sia sull’orecchio destro, che sul sinistro.

Pesa appena 12 grammi, dunque particolarmente leggero e comodo da indossare, anche per sessioni di chiamate medio lunghe. Al suo interno un altoparlante a bobina da 12mm, mentre la tecnologia che alimenta l’abbinamento con lo smartphone è il più recente Bluetooth 5.0: sarà sufficiente estrarlo dalla confezione per procedere automaticamente all’abbinamento con lo smartphone.

Fatto interamente in ABS, risulta essere compatibile con la quasi totalità degli smartphone che supportano il BT 5.0, dunque non solo con i terminali Android, ma anche con gli iPhone di Apple, assicurando un abbinamento stabile nel raggio di 10 metri.

La capacità della batteria dell’auricolare è di 100 mAh, mentre quella del case di 600 mAh.

Solitamente ha un prezzo di 84,63 euro, ma al momento si acquista in offerta lampo a 39,34 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.