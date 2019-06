Xiaomi Mi 4A, il router Dual Band con 4 antenne

Se cercate un buon router ma non volete spendere troppo, una soddisfacente via di mezzo può essere Xiaomi Mi 4A soprattutto adesso che è proposto in offerta lampo a soli 36 euro.

Questo router è dotato di 4 antenne che promettono un’ampia copertura del segnale. E’ Dual Band, supporta cioè sia la frequenza 2.4 GHz sia la più performante 5.0 GHz e le può mantenere attive contemporaneamente.

Oltre a questo utilizza lo stesso nome per entrambe le reti, senza cioè crearne due separate, cosìcché i dispositivi potranno agganciarsi alla rete che poi adeguerà automaticamente la frequenza in base alla banda supportata dai singoli dispositivi.

Al router Xiaomi Mi 4A si possono agganciare fino a 128 dispositivi contemporaneamente senza interruzioni o disagi durante la connessione grazie al processore dual-core 880 mHz e i 128 MB di memoria a disposizione.

Questo router promette picchi di velocità fino a 1.167 Mbps ed è controllato da un sistema di algoritmi intelligenti che vanno a migliorare il segnale in tutte le condizioni. Offre inoltre funzioni che permettono di gestire il tempo di connessione dei singoli dispositivi e di bloccare eventuali siti web per rendere la navigazione dei bambini sicura e controllata.

Se interessati all’acquisto, il router Xiaomi Mi 4A è attualmente scontato su GearBest per soli 36 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte: per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.