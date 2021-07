Xiaomi Mi 4C, router WiFi in offerta a metà prezzo

Se avete bisogno di un router WiFi per la vostra casa o per una seconda casa, non fatevi sfuggire l’offerta lampo attualmente attiva sullo Xiaomi Mi 4C che, per poche ore, si compra a metà prezzo: 16,39 euro. Si tratta di un buon router che, a questo prezzo, diventa un affare irrinunciabile per chi vuole sostituire il vecchio router con uno di nuova generazione o ne sta cercando uno economico da mettere nella casa al mare o in montagna.

Innanzitutto le specifiche tecniche: supporta una velocità di trasmissione dati pari a 300 Mbps e utilizza 4 antenne che, grazie ai 64 MB di RAM di tipo DDR2, sono in grado di tenere collegati fino a 64 dispositivi contemporaneamente senza evidenti rallentamenti nella velocità di navigazione. Ciò praticamente significa che un prodotto di questo tipo si può utilizzare per tenere collegati e controllare i dispositivi della Smart Home, come telecamere, serrature intelligenti, tendine automatizzate, sensori porte-finestre, lampadine WiFi e quant’altro. Mette a disposizione due porte LAN per il collegamento ad Internet via cavo e supporta i protocolli di rete IEEE 802.11b / g / n e IEEE 802.3 / 3u, oltre ad offrire sicurezza wireless di tipo WPA-PSK e WPA2-PSK. Non supporta invece IPTV, L2TP, DSL e PPPOE.

Per quanto riguarda invece l’aspetto pratico, grazie all’applicazione Xiao WiFi è possibile gestire la rete direttamente da smartphone e tablet, potendo così attivare la rete ospiti e modificare i parametri sul momento in base alle proprie preferenze. Infine non va sottovalutato il design: la base è molto sottile e le linee sono morbide, con un aspetto prettamente moderno rafforzato anche dalla colorazione completamente bianca, che permette di inserirlo in qualsiasi ambiente domestico. Per quanto riguarda le misure, la base è spessa appena 3 centimetri mentre gli ingombri sono pari a 24 x 16 centimetri.

Se siete interessati all’acquisto, come dicevamo al momento potete approfittare dell’offerta lampo che ve lo fa comprare a metà prezzo. Nello specifico risparmiate il 54%: anziché 35,38 euro lo pagate 16,39 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.