Xiaomi Mi 9, Mi 9T e Mi 9 SE: si parte da soli 230 euro per l’intera gamma Mi 9

Offerta imperdibile per l’intera gamma Mi 9 di Xiaomi, Mi 9, Mi 9T e Mi 9 SE, con prezzi a partire da soli 230 euro con coupon dedicati. Ecco tutte le offerte.

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 SE può essere considerata la versione “lite” del fratello maggiore Xiaomi Mi 9, di cui conserva moltissime caratteristiche da top di gamma facendo però leva su un prezzo super competitivo.

Xiaomi Mi 9 SE può vantare un display da 5.97″ con risoluzione 2340×1080 FHD+ AMOLED full screen, con piccolo notch a goccia, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e corning Gorilla Glass 5.

Si prosegue con processore Qualcomm Snapdragon 712 octa core, tripla fotocamera (sensori Sony) con obiettivo grandangolare da 48 MP, f / 1,75, teleobiettivo da 8MP, f / 2.4, e obiettivo grandangolare 13MP f / 2.4, cui si aggiunge una selfie camera da 20 MP.

La batteria è da 3070mAh compatibile con ricarica veloce 18 W via cavo USB-C mentre il sistema operativo disponibile è Android 9.0 con ROM MIUI 10 in versione originale Global, pronta a ricevere tutti i necessari aggiornamenti OTA che verranno rilasciati in futuro.

Grazie ad un coupon esclusivo lo Xiaomi Mi 9SE si acquista a partire da soli 230 euro circa nelle seguenti varianti:

Xiaomi Mi 9SE in colorazione nero con 6 GB di RAM e 64 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon M9SE64BLACK in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9SE in colorazione nero con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon M9SE128BLACK in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9T

Il Mi 9T (la variante globale del Redmi K20), è caratterizzato da uno schermo AMOLED da 6,39 pollici (risoluzione 2340×1080 pixel) che include anche il moderno il sistema di identificazione biometrica con impronta digitale direttamente sotto lo schermo.

Schermo senza notch, pop up selfie camera da 20MP, fotocamera principale da 48MP e sensore IMX 582 Sony da 1/2”.

Tecnicamente include un processore Qualcomm Snapdragon 730 e KryoTM 470 octa-core da 8nm. RAM di 6 GB; la memoria di archiviazione da 64 o 128 GB di storage, e batteria è da 4000mAh.

Grazie ad un coupon esclusivo lo Xiaomi Mi 9T si acquista a partire da soli 280 euro circa nelle seguenti varianti:

Xiaomi Mi 9T in colorazione blu con 6 GB di RAM e 64 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon MI9T64BLUE in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9T in colorazione nero con 6 GB di RAM e 64 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon MI9T64BLACK in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9T in colorazione nero con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon MI9T128BLACK in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9T in colorazione blu con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon MI9T128BLUE in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 è il peso massimo attuale di Xiaomi, vero top di gamma dell’azienda ed equipaggiato con tutte le più avanzate tecnologie sule mercato.

Le specifiche includono un display AMOLED da 6,39 pollici, con una risoluzione 2340 x 1080 Full HD+, dimensioni di 157.5 x 74.67 x 7,61 millimetri, peso di soli 173 grammi, porta USB-C, processore CPU Qualcomm Snapdragon 855 chipset – che si ritrova anche nel Samsung Galaxy 10e – 6 GB di RAM, 64 GB di ROM interfaccia MIUI 10.

A livello multimediale è presente una tripla fotocamera sul retro, con fotocamera da 48MP con apertura f/1,75 grandangolare, un secondo sensore da 16MP f/2.2 ultra-wide, e un terzo da 2MP f/2.2 con teleobiettivo, mentre sul fronte c’è un sensore da 20MP con apertura f/2.0, ospitato all’interno del piccolo notch.

Non manca il sensore delle impronte digitali sotto il display e la batteria da 3300mAh con ricarica superveloce.

Grazie ad un coupon esclusivo lo Xiaomi Mi 9 si acquista a partire da soli 320 euro circa nelle seguenti varianti:

Xiaomi Mi 9 in colorazione blu con 6 GB di RAM e 64 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon GBM964BLUE in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9 in colorazione nero con 6 GB di RAM e 64 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon GBM964BLACK in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9 in colorazione blu con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon GBM9128BLUE in fase di acquisto

Xiaomi Mi 9 in colorazione nero con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM si acquista cliccando su questo link diretto e applicando il coupon GBM9128BLACK in fase di acquisto