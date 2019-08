Super sconto Xiaomi Mi 9T Pro, con coupon a partire da 330 euro

Incredibile offerta sullo smartphone del momento: Xiaomi Mi 9t Pro è in super offerta grazie ad un codice sconto che vi permette di acquistarlo a partire da 330 euro euro nelle sue diverse varianti di colore. In fondo all’articolo link e codici sconto.

Xiaomi Mi 9T Pro, come lascia intuire già il nome stesso, è una variante del Mi 9T, lo smartphone con camera frontale pop up, che ha stregato tutti, anche per un rapporto qualità prezzo eccellente.

Lo stesso viene mantenuto su questa versione Pro, dove naturalmente le specifiche tecniche non scendono a compromessi. Lo smartphone, infatti, offre un display a 6,39 pollici, con risoluzione FHD+.

Gode di un reparto fotocamera di tutto rispetto, e a livello multimediale ha una fotocamera posteriore con sensori 48+8+13MP e una camera frontale da 20MP.

E’ spinto dal più potente degli attuali processori, lo Snapdragon 855, coadiuvato da una memoria RAM da 6GB e 64GB come ROM. L’autonomia è affidata ad una batteria da 4000mAh, con lettore impronte in-screen.

Annunciato solo qualche giorno fa, l’ultimo arrivato della famiglia Mi 9, il Mi 9T Pro, è già in super sconto su GearBest nella sua versione con 6GB di RAM a partire da 330 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.