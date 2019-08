Xiaomi Mi 9T Pro è su Amazon in sconto di 50 euro

Arriva finalmente su Amazon uno degli smartphone Xiaomi più attesi dell’anno, non fosse altro che per il solito rapporto qualità prezzo imbattibile. A 399 euro, in sconto di 50 euro rispetto al listino da 449 euro, ecco Xiaomi Mi 9T Pro.

Le caratteristiche, nemmeno a dirlo, sono quelle di un top di gamma, a partire dall’ampio display AMOLED da 6,39 pollici, con risoluzione FHD+, con una fotocamera posteriore con sensori da 48+8+13MP e una camera frontale da 20MP. Sotto al cofano, e qui la novità principale rispetto al modello 9T, un processore Qualcomm Snapdragon 855, coadiuvato da una memoria RAM da 6GB e 64GB come ROM. L’autonomia è affidata ad una batteria da 4000mAh, con lettore impronte in-screen.

Annunciato solo qualche giorno fa, l’ultimo arrivato della famiglia Mi 9, il Mi 9T Pro è in offerta su Amazon al prezzo scontato di 399,90 euro, nella versione da 6+128GB. Lo sconto, badate bene, sarà valido per i primi 2.000 ordini, nelle colorazioni Carbon Black e Glacier Blue.

Se volete acquistarlo fate in fretta. Al termine dell’offerta, il pre-ordine di Mi 9T Pro proseguirà al prezzo di lancio di 449,90 euro.

Clicca qui per pre-ordinarlo su Amazon.