Xiaomi MI Band 4 in offerta a 30 € con spedizione gratuita per l’Italia

Altro giro, altra offerta per la nuova Xiaomi Mi Band 4, l’ultima versione della smartband del brand cinese, questa volta in offerta a circa 30 euro con spedizione gratuita per l’Italia.

Il dispositivo non crediamo abbia bisogno di presentazione ormai, essendo sulla bocca, anzi, sul polso di tutti ormai da qualche settimana. Se per caso foste fra coloro che non l’hanno ancora acquistata, ricordiamo brevemente le caratteristiche salienti della Mi Band 4.

Si parte con le novità ovvero tecnologia Bluetooth 5,0 BLE, che offre una connettività migliorata in termini di velocità ed efficienza, cui si aggiunge un display a colori AMOLED da 0,95 pollici che vanta una risoluzione 120 x 240 px.

Anche questa volta non manca la certificazione 5ATM che rendono la Mi Band 4 resistente alle profondità acquatiche fino a 50 metri (perfetta dunque per le immersioni).

Confermata anche per questa edizione anche l’autonomia fino a 20 giorni grazie alla batteria da 135 mAh integrata.

Da non dimenticare l’applicazione dedicata di Xiaomi, perfetta per il tracciamento della propria quotidianità, dalle attività sportive fino a quelle di routine, passando per il tracciamento del sonno o gli avvisi sull’eccessiva sedentarietà.

La Mi Band 4 si acquista cliccando su questo link diretto al prezzo di circa 30 euro con spedizione gratuita per l’Italia.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.