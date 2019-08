Xiaomi Mi Band 4, la smartband in super offerta a 26 euro con coupon

Offerta succulenta sulla Xiaomi Mi Band 4, la smart band più popolare del brand cinese e di cui potete leggere la nostra recensione a questo link.

Si tratta della quinta iterazione della famosa smart band di Xiaomi (contando anche la Mi Band 1S) e sicuramente la più avanzata tecnologicamente.

Dallo stile sobrio e dal profilo curvo che già caratterizzava il modello precedente, la Xiaomi Mi Band 4 include la tecnologia Bluetooth 5,0 BLE che offre una connettività migliorata in termini di velocità ed efficienza.

Altra novità il display a colori AMOLED da 0,95 pollici che vanta una risoluzione 120 x 240 px.

Sempre presente la certificazione 5ATM che rendono la Mi Band 4 resistente alle profondità acquatiche fino a 50 metri (perfetta dunque per i sub), e l’autonomia fino a 20 giorni grazie alla batteria da 135 mAh integrata.

Come ormai noto l’applicazione è perfetta per il tracciamento delle proprie attività quotidiane, dalle attività sportive fino a quelle di routine, passando per il tracciamento del sonno o gli avvisi sull’eccessiva sedentarietà, il tutto gestibile grazie all’ormai consolidata applicazione Mi Home.

Xiaomi Mi Band 4 è in vendita al prezzo di 26 euro cliccando su questo link diretto e e applicando il codice sconto GBBAND4MI in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.