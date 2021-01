Solo 14 € la Xiaomi Mi Band 4C, l’eccellente smart band low cost di Xiaomi

Offerta da non perdere quella dedicata alla Xiaomi Mi Band 4C, smart band low cost del marchio cinese che abbassa nuovamente l’asticella in termini di prezzo proponendo un dispositivo molto simile alla Mi Band 4 ma con un prezzo di soli 14 euro.

Una delle differenze principali rispetto alla Mi Band 4 è il sistema di ricarica: nel caso della Xiaomi Mi Band 4C il corpo del bracciale integra una presa USB: basta rimuovere una delle due estremità del cinturino inserire il corpo in una qualsiasi presa USB, come mostrato nell’immagine qui di seguito.

Non è dunque necessario dover utilizzare il caricatore proprietario che ha da sempre caratterizzato (in negativo) il sistema delle Mi Band fino alla 4: basta una qualunque presa USB per caricare il bracciale.

Tecnicamente Xiaomi Mi Band 4C è caratterizzata da uno schermo TFT da 1.08 pollici rettangolare, quindi più ampio rispetto agli 0,95 pollici di Mi Band 4; è in grado di tracciare le attività sportive (5 i programmi predefiniti, rispetto ai 6 della Mi Band 4), il conteggio dei passi, delle calorie e dell’attività del sonno.

L’impermeabilità è 5 ATM, il che garantisce la tranquillità per le immersioni fino a 50 metri di profondità ed è sempre disponibile il sensore di tracciamento della frequenza cardiaca.

Altra differenza riguarda la durata dichiarata della batteria: per la Xiaomi Mi Band 4C l’autonomia stimata è di 14 giorni in stand by, invece dei 20 previsti per la Mi Band 4.

Il prezzo come dicevamo è la differenza più importante: la Xiaomi Mi Band 4C costa solo 14 euro con spedizione gratis e si acquista ciccando su questo link diretto. Un prezzo incredibilmente vantaggioso considerandone le caratteristiche.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.