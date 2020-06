Disponibile Xioami Mi Band 5 in prevendita, in offerta a 36,32 euro

Arriva così, come un fulmine a ciel sereno una delle smartband più attese: la Xiaomi Mi Band 5. E’ già disponibile al pre ordine in offerta, appena 36,32 euro, con le spedizioni pronte per il 18 giugno. Clicca qui per acquistare.

L’estetica ricorda la precedente e attuale Xiaomi Mi Band 4, ma naturalmente non mancano le novità, che rendono ancor più appetibile il nuovo modello. Anzitutto, adesso è presente un display ancor più grande, con tecnologia di colore dinamico. Adesso il display è da 1,2 pollici, in crescita del 20% rispetto all’attuale modello da 0,95 pollici.

Cambia anche il sistema di ricarica, adesso magnetica, e che non impone di rimuovere l’intero display dal cinturino. Finalmente! Mi Band 5 incorpora anche il modulo NFC, che potrebbe dunque abilitare i pagamenti in mobilità. Tra le altre funzioni, quella che permette di utilizzare la telecamera dello smartphone da remoto, oltre a offrire il supporto per tracciare ben 11 modalità sportive.



Come già accennato, Xiaomi Mi Band 5 modifica rispetto al passato anche l’interfaccia di ricarica, che adesso si trova sotto il sensore di frequenza cardiaca con un design a due pin di contatto design: non solo ricaricare sarà più facile e veloce, ma più comodo, senza dover rimuovere l’intero quadrante.

Tra le altre novità, Xiaomi Mi Band 5 incorpora adesso un sensore più professionale per il tracciamento del battito cardiaco, che dovrebbe assicurare una maggiore precisione, molto alta già nell’attuale modello.

Il prezzo di questa Xiaomi Mi Band 5 è solitamente di oltre 80 euro, ma al momento il sito la riporta in offerta ad appena 36,32 euro. Clicca qui per acquistarla.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.