Xiaomi Mi Light, la lampada per la notte con aggancio magnetico rotante

Se cercate una lampada per la notte, Xiaomi Mi Light potrebbe essere un buon compromesso tra qualità e stile.

Il suo principale punto di forza risiede nella combinazione tra forma e base di appoggio: la lampada appare infatti come una sfera tagliata perfettamente a metà e si aggancia nella parte curva ad una base magnetica, consentendo così di orientare il fascio luminoso praticamente a trecentosessanta gradi con estrema precisione e altrettanta facilità.

La base magnetica si può inoltre fissare a parete oppure semplicemente appoggiare su una superficie piana, perciò i campi di utilizzo sono davvero sterminati. Si va dal classico uso sul comodino o in scrivania ad un più interessante impiego in cucina per illuminare la zona di lavoro oppure dentro un armadio per dare visibilità al suo contenuto anche al buio.

Xiaomi Mi Light utilizza tre batterie stilo AA (non incluse in confezione) che possono essere anche di tipo ricaricabile e in tal caso si andrebbe a sfruttare la presa USB a disposizione per ripristinarne l’energia senza estrarle dal relativo alloggiamento.

Emette una luce con temperatura colore pari a 2800K e regolabile su due diversi livelli di intensità luminosa adattando così il fascio di luce in base all’utilizzo del momento. L’accensione e lo spegnimento sono regolati da un sensore di movimento capace di captare movimenti in prossimità della lampada e su un angolo di campo di 120 gradi: si accende da sola appena ne rileva uno e si spegne altrettanto automaticamente dopo 15 secondi di inattività.

Per il resto Xiaomi Mi Light è costruita interamente in ABS e misura all’incirca 8 x 8 x 6 centimetri. Se siete interessati all’acquisto la potete pre-ordinare su GearBest con il 45% di sconto: anziché 64 euro la pagate circa 35 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.