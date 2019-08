Xiaomi MI Pro 300Mbps, in offerta il ripetitore wi-fi iper estendere la rete internet

Xiaomi MI Pro 300Mbps permette di estendere con facilità la rete internet di casa, per portarla laddove la sola copertura del modem o del router non è in grado di arrivare. Al momento è in offerta a soli 12,99 euro.

Dal look minimale ed essenziale, tecnicamente si tratta di un range extender dotato di doppia antenna esterna ed in gradi di raggiungere la velocità di 300Mbps ed in grado di ampliare la rete 2,4 GHz della propria rete wireless.

Il funzionamento e la configurazione sono molto rapidi e semplici: è sufficiente inserire direttamente lo Xiaomi MI Pro 300Mbps in una presa elettrica a portata del segnale già presenta in casa, attivare l’applicazione dedicata Mi Home e configurare con pochi tap il ripetitore per iniziare ad estendere la rete di casa. Il dispositivo supporta fino a 64 diversi gadget wireless connessi contemporaneamente ed è in grado di aggiornare il suo firmware in maniera automatica attraverso la connessione.

Lo Xiaomi MI Pro 300Mbps è attualmente in offerta su Ebay al prezzo di soli 12,99 euro con spedizione gratuita. La spina del dispositivo è la spina USA ma nella confezione è incluso un adattatore per la spina Europea. E’ venduto da boyoth, con all’attivo oltre 32.000 vendite andate a buon fine e con un indice di gradimento del 99%. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.