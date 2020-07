Xiaomi Mi Scooter 1S, il monopattino per tutti in offerta lampo a 430 euro

E’ ormai sbocciata da tempo la mania dei monopattini elettrici, diventati ormai un vero e proprio strumento di circolazione, anche grazie al fatto che il codice della strada ne consente la circolazione su strada, rispettando ovviamente rigide regole e limitazioni, il colosso cinese è pronto a invadere il nostro mercato.

Se non volete aspettare il bonus mobilità, che a quanto pare sta tardando ad arrivare, con problemi legati anche al numero delle richieste, ecco l’offerta che comunque vi farà spendere meno: Xiaomi Mi Scooter 1S ha un prezzo speciale grazie all’offerta lampo in corso, solo 430 euro a questo indirizzo applicando il coupon K4E792E5B6627001.

Si tratta del monopattino economico di Xiaomi, che non rinuncia però a caratteristiche di tutto rispetto, tanto da renderlo una delle migliori alternative attualmente presenti sul mercato. Ad iniziare dal motore, che sarà da ben 500 Watt, grazie al quale poter “sfrecciare” alla velocità massima consentita per legge di 15 km/h, e di superarla fino a 25 km/h, con un’autonomia che non teme confronti e che permetterà al guidatore di raggiungere 30 chilometri di distanza.

Tra le sue caratteristiche di spicco anche gli pneumatici, da 8,5 pollici, che permettono di assorbire eventuali urti e di percorrere dunque strade più accidentate. La frenata è rigenerativa, mentre sul manubrio è presente anche uno schermo LED a colori sul quale poter leggere molti dei dati più rilevanti sulla marcia.

Il monopattino godrà anche di tre differenti modalità di guida, tra le quali anche quella Eco, che ridurrà il più possibile la velocità di marcia, incrementando però l’autonomia, utile dunque in casi estremi in cui si abbia bisogno di preservare al massimo la batteria. La batteria si ricarica in circa 6 ore.

Al momento, l’unico modo per acquistarlo è quello di rivolgersi al mercato di importazione, dove può essere acquistato a 430 euro in offerta lampo applicando il coupon K4E792E5B6627001. Potete acquistarlo cliccando direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.