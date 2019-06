Xiaomi Mi Scooter Pro: lo scooter elettrico si evolve

Dopo il successo dello Xiomi Mi Scooter, arriva lo Xiaomi Mi Scooter Pro. Il monopattino elettrico, successore del molto elogiato modello precedente, stato presentato oggi a Milano nel corso dell’evento nel corso del quale sono state mostrate le novità per il nostro mercato dell’azienda cinese.

Le novità rispetto allo Xiaomi Mi Scooter non sono molte, ma per qualcuno potrebbero essere rilevante. Questo mezzo per la micro mobilità sostenibile introduce in particolare una nuova batteria a maggior capacità che garantisce, dice Xiaomi, un raggio d’azione incrementato fino a 45 km. Questo dato, se rispettato nella pratica, potrebbe fare dello Xiaomi Mi Scooter Pro il monopattino elettrico a maggior raggio attualmente sul mercato.

Oltre a questo Xiaomi introduce un motore più potente. Con i suoi 300W il monopattino è in grado di affrontare salite anche particolarmente impegnative per un sistema di questo tipo: 12 gradi.

Infine tra le novità segnaliamo anche il nuovo display multifunzione e un sistema frenante potenziato sulle due ruote.

Il lancio in Italia avverrà il 18 giugno nei Mi Store; l’8 luglio sarà presso Unieuro e il 25 luglio i tutti gli altri canali. Il prezzo consigliato è di 499 euro.

Per chi volesse acquistarlo, il Mi Scooter Pro è già disponibile su GearBest al prezzo di 500 euro cliccando su questo link.

Per ora resta in vendita anche il precedente modello che costa su Amazon 331,50 euro, un prezzo molto conveniente e anche il miglior prezzo che abbiamo attualmente trovato sul mercato.