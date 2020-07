Xiaomi Mi TV Stick, disponibile la chiavetta smart con Assistente Google e Chromecast

Disponibile finalmente la Xiaomi Mi TV Stick, dispositivo con cui l’azienda orientale sfida apertamente la concorrenza, Amazon Fire TV Stick in primis ma anche Apple TV. Il dispositivo smart Xiaomi era stato avvistato negli scorsi mesi ed ora è già in offerta a circa 45 euro, prezzo molto interessante se consideriamo che la Mi TV Stick incorpora caratteristiche che la rendono fra le migliori smart TV disponibili sul mercato.

Tecnicamente include un processore quad-core Cortex-A53 2.0GHZ, GPU: Mali 450, 1 GB di RAM, 8 GB di memoria interna, sistema operativo Android TV 9.0, connettività Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac (2.4G e 5G), risoluzione 2K FHD + HDR, codec VP8, VP9, ​​VC-1, H263, H.264, H.265, MPEG1 / 2/4 e supporto a audio surround Dolby e DTS.

Come accade per tutti i dispositivi simili, la la Xiaomi Mi TV Stick si innesta su ogni televisore attraverso la presa HDMI ed è in grado di integrare funzionalità smart magari non presenti sul vostro TV.

La chiavetta è certificata ufficialmente da Google e integra Google Assistant, sarà così possibile inviare comandi solo attraverso la voce; inoltre include tutte le funzionalità tipiche del Chromecast di Google: sarà quindi possibile “trasmettere” sulla Mi TV Stick contenuti multimediali dallo smartphone, dal tablet o da un computer connesso alla stessa rete wi-fi.

Include già la app Netflix installata ed il Google Play Store, dal quale sarà possibile scaricare altre applicazioni per fruire contenuti audio e video, ma anche giochi da giocare direttamente sul computer.

Xiaomi Mi TV Stick si acquista al prezzo di 48 euro circa cliccando su questo link diretto ed applicando il codice sconto L4E2048B36DEB000 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.