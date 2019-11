Dalla Cina con furore: Xiaomi Mi Watch è il vero rivale di Apple Watch

Quanti aspettavano da tempo la vera alternativa ad Apple Watch, ottimizzata per Android, ma comunque compatibile con iOS, eccovi accontentati: Xiaomi Mi Watch è la vera alternativa allo smartwatch della Mela, non solo come estetica, ma anche come potenzialità, caratteristiche e prestazioni. Si acquista già su GearBest a 237 euro circa, cliccando su questo link.

Xiaomi Smart Watch, già all’apparenza, rende subito chiara la sua idea: competere con Apple Watch e, in generale, nella fascia alta del mercato. E’ un orologio che punta molto sul fitness, con la possibilità di tracciare 10 diverse discipline, ma non disdegna naturalmente il reparto notifiche, né il mondo delle app in genere.

Gode di uno schermo a colori da 1,78 pollici, con una risoluzione di ben 368 x 448 pixel. Trattasi di uno schermo AMOLED, che ancora una volta denota la volontà della periferica di battersi sulla fascia alta di mercato.

Propone una certificazione 5ATM, quindi resistente all’acqua fino a 50 metri di immersione, e tra le sue funzionalità la possibilità di monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio della qualità del sonno, promemoria sedentarietà e molto altro ancora.

Supporta le eSIM, ossia le schede virtuali, per effettuare chiamate. Supporta anche pagamenti in mobilità QR tramite Alipay comandi vocali, grazie ai quali poter anche controllore i propri elettrodomestici smart. Al momento, il tutto è ancora ottimizzato per il mercato cinese.

Al suo interno una batteria da 570mAh, che dovrebbe offrire 36 ore di autonomia con una carica singola. Lo schermo è protetto dalla tecnologia Corning Gorilla Glass, gode di supporto Bluetooth 4.2, e al suo interno dispone anche di 1 GB di RAM e 8 GB di memoria integrata. La cassa è in lega di alluminio, con l’orologio che pesa circa 55 grammi e ha misure di 10,00 x 10,00 x 5,00 cm.

Al momento si acquista su GearBest a 237 euro nella sua variante nera.

