Xiaomi MIJIA 1C, la scopa elettrica che non teme Dyson: in offerta a 168 €

Un ottimo regalo di Natale, e un ottimo prezzo grazie all’offerta che vi proponiamo in calce. La scopa elettrica Xiaomi MIJIA 1C si acquista a 168 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Con un motore brushless da 10W ad alta velocità, e una potenza di aspirazione fino a 120AW, con 20KPa, si tratta di una periferica adatta a tutte le tipologie di pavimentazione. adatto a tutti i tipi di terra.

Grazie alla sua tecnologia di raffreddamento ad aria, la scopa dissipa il calore ed evita così di rovinare le componenti principali, per garantire un’aspirazione stabile di lunga durata.

Gode di un filtro per intercettare in modo preciso le particelle di grandezza pari a 0,3μum, quindi si tratta di una scopa ad alta efficienza di purificazione, in grado di evitare l’inquinamento secondario.

Propone un’autonomia di circa un’ora, quindi adatto per la pulizia di un intero appartamento, la cui pulizia verrà facilitata anche da una spazzola di aspirazione di grande diametro.

Adatta per aspirare lo sporco profondo, è adatta anche contro acari, per pulire divani, sedili in tessuto e altro ancora. Al suo interno una scatola per la raccolta di polvere da 0,5. La scopa risulta anche molto maneggevole, grazie al suo peso contenuto di circa 3 kg e 300 grammi, con dimensioni pari a 120,80 x 25,60 x 20,45.

All’interno della confezione, oltre all’aspirapolvere anche tanti accessori, come un tubo per l’estensione, una spazzola morbida in velluto, una spazzola più piccola, una per l’aspirazione dei capelli, una piatta, oltre alla staffa da muro con tanto di viti per il fissaggio a parete.

Solitamente ha un costo di quasi 300 euro, ma grazie allo sconto GearBest, e all’ulteriore coupon Xiaomi MIJIA 1C potrà acquistarsi a 168 euro. Clicca qui per comprare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.