Xiaomi Mijia Circle Joy: lo smart kit definitivo per il vino è in super offerta

Disponibile in offerta imperdibile il Mijia Circle Joy che può essere considerato il kit definitivo per il vino made in Xiaomi. Il kit consta di tre indispensabili accessori che non possono mancare a casa di qualunque appassionato di vino, ad un prezzo super concorrenziale.

Il primo accessorio è il cavatappi elettrico: alimentato da quattro batterie stilo, consente di stappare le bottiglie con rapidità e semplicità. Grazie alla struttura, è facile da smontare e da pulire ed è accompagnato dal un cappuccio inferiore che può essere utilizzato per tagliare le capsule che ricoprono i tappi delle bottiglie.

Pesa solo 300 grammi (più leggero della maggior parte dei cavatappi elettrici sul mercato) ed è in grado di stappare circa 120 bottiglie prime di richiedere la sostituzione delle batterie.

Il secondo accessorio è un tappo decanter intelligente: si tratta di un tappo/versatore che viene inserito sulla bocca della bottiglia e permette una rapida ossigenazione del vino proprio durante l’erogazione del vino nel bicchiere.

Grazie ai fori interni al decanter, il vino viene ossigenato al suo passaggio, tanto che un secondo di ossigenazione attraverso il decanter corrisponde a circa 15 minuti di decantazione tradizionale. Non sarà dunque più necessario aspettare troppo tempo per gustare una bottiglia di vino pregiato.

Realizzato in plastica e silicone, si adatta perfettamente a tutte le bottiglie e permette anche di versare il vino senza gocciolamento.

L’ultimo accessorio è l’indispensabile tappo sottovuoto, che consente di preservare le bottiglie già aperte ma non completamente consumate senza perdere le qualità organolettiche del vino.

Basterà premere il tappo sul collo per creare il vuoto all’interno della bottiglia, mantenendo il vino “fresco” fino a 7 giorni dopo la sua apertura.

Realizzato in acciaio inossidabile, questo tappo garantisce una sigillatura perfetta, tanto che è possibile mantenere la bottiglia anche in posizione orizzontale, senza temere perdite.

Lo Xiaomi Mijia Circle Joy si acquista in super offerta a circa 34 euro circa cliccando su questo link diretto. Chi volesse, potrà anche acquistare i tre accessori separatamente.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.