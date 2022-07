Solo 29 € l’asciugacapelli agli ioni Xiaomi Mi: minimale, smart ed efficiente

In super offerta da Xiaomi il phon Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer, dotato di uno stile candido e minimale, che ricorda quello dei dispositivi Dyson, ma non privo di tecnologie particolarmente interessanti ad un prezzo accattivante: solo 29 euro.

Si tratta innanzitutto di un asciugacapelli agli ioni, categoria di prodotti che sfrutta una tecnologia avanzata in grado di asciugare i capelli con notevoli vantaggi fra cui un’asciugatura più rapida, capelli non elettrizzati, maggior idratazione e luminosità, e maggior risparmio energetico.

Dotato di una ventola potente ma molto silenziosa, lo Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer include anche una doppia protezione contro il surriscaldamento, che previene danni sia al dispositivo sia all’impianto elettrico nel caso di un aumento improvviso della temperatura.

L’asciugacapelli Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer include anche un sistema di rilevazione delle temperatura intelligente che permette di calibrare automaticamente il calore dell’aria per ottenere i migliori risultati nell’asciugatura dei capelli.

La conformazione e la progettazione del dispositivo isola inoltre il canale di circolazione dell’aria: il calore non viene disperso attraverso lo chassis del gadget per essere concentrato al meglio in uscita ed ottenere così una massima efficienza.

Il Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer è disponibile in “total white”, scelta che gli regala un look molto ricercato e minimale ma ben riconoscibile e adattabile all’ecosistema Xiaomi. Si acquista in offerta lancio al prezzo di circa 29 euro cliccando su questo link diretto.

Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.