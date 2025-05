Beveroni al top col mescolatore elettrico Xiaomi Mijia a soli 6 €

Portare con sé una bevanda preparata in anticipo può essere una soluzione pratica per affrontare la giornata al meglio, ma non sempre il gusto e la consistenza rimangono inalterati se la si consuma a distanza di diverse ore dalla preparazione. Con il mescolatore automatico Xiaomi Mijia JBB-101 attualmente in promozione potete risolvere questo inconveniente in modo semplice e veloce.

Grazie al sistema di mescolamento a 7000 rpm, i preparati vengono riuniformati in pochi secondi, eliminando efficacemente eventuali grumi o sedimenti che si formano con il tempo, migliorando così la consistenza rispetto al mescolamento manuale con il cucchiaino.

In soli 10 secondi è possibile rimescolare completamente una bevanda, rendendola pronta da bere anche se è stata preparata ore prima. Questo lo rende particolarmente utile per chi prepara in anticipo frullati, frappè o integratori proteici da consumare fuori casa, magari durante una pausa al lavoro o dopo l’attività fisica.

Usa un comodo serbatoio trasparente da 450 ml, graduato, che consente di dosare facilmente gli ingredienti e monitorare il contenuto durante il mescolamento elettrico. Inoltre l’altezza di 20 cm e il diametro di 11 cm lo rendono compatto e adatto per essere riposto in una borsa o nello zaino senza occupare troppo spazio.

Ad alimentarlo c’è una batteria da 500 mAh che promette un’autonomia di 60 minuti di mescolamento continuo prima di scaricarsi. A quel punto vi basta collegare il cavetto alla presa USB-C, come fosse un cellulare.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 6 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.