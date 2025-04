Aspirapolvere portatile Xiaomi Mijia in sconto a 43 €

Volete pulire autonomamente gli interni della vostra auto ma l’aspirapolvere che usate in casa è in gombrante e difficile da manovrare in spazi stretti come quelli dell’abitacolo? oppure vi serve un aspirapolvere ultra-portatile per tenere pulito e in ordine l’ufficio? o magari volete un aspirabriciole davvero potente ed efficace da usare al volo dopo i pasti? per queste e molte altre esigenze una valida risposta la trovate nel mini aspirapolvere Xiaomi Mijia che trovate in sconto in queste ore.

Con motore da 120 Watt, offre un’aspirazione massima di 13.000 Pa, abbastanza per riuscire a raccogliere anche briciole e chicchi di caffè. Il principale punto di forza risiede appunto in questa potenza che si combina alle ridottissime dimensioni di tutto lo strumento, che ha una forma cilindrica (lungo 27 centimetri e con un diametro di circa 5,5 centimetri) e risulta perciò altamente maneggevole.

Non va collegato alla presa di corrente perché ad alimentarlo c’è una batteria ricaricabile via USB-C, perciò lo mettete in funzione e lo usate liberamente senza l’impedimento dei fili specie appunto quando lo andate ad utilizzare in auto o in altri spazi stretti dove la maneggevolezza è tutto.

L’autonomia è di 9 minuti se lo usate a tutta potenza, oppure 30 minuti se riducete la forza di aspirazione. Al classico beccuccio potete accompagnare uno spazzolino che risulta particolarmente utile per sollevare (e poi risucchiare) la polvere più ostinata. Tutto lo sporco finisce all’interno di un serbatoio che ha una capacità di 500 ml e uno sportello – con chiusura di sicurezza per evitare aperture accidentali – che ne facilita lo svuotamento al termine delle pulizie.

Molto comoda infine la possibilità di smontarlo in varie parti così da poterlo lavare con facilità anche sotto l’acqua corrente, per averlo subito pronto e operativo al prossimo utilizzo.

Non sostituisce il classico aspirapolvere per i pavimenti ma è piuttosto uno strumento da affiancare alle pulizie domestiche per poter facilmente raccogliere lo sporco da tutte quelle superfici dove un aspirapolvere più ingombrante farebbe fatica, risparmiandovi anche lo scomodo di dover continuamente comprare pannetti Swiffer per ottenere gli stessi risultati. Non solo, grazie alla potenza di aspirazione e al sottile beccuccio lo usate con efficacia anche per raccogliere lo sporco più sottile e insidioso, come la polvere che potrebbe insinuarsi tra i tasti di una tastiera del computer.

