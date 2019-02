Xiaomi Mijia, lo smartwatch ibrido con 6 mesi di autonomia ora in offerta

Se siete alla ricerca di uno smartwatch ibrido, che sia in grado di offrire nello stesso pacchetto un lotto di funzionalità smart senza dimenticare lo stile e con un’autonomia degna di tale appellativo, l’offerta relativa allo Xiaomi Mijia è sicuramente una della più interessante.

Il prodotto di Xiaomi è uno smartwatch ibrido, fa parte ovvero di quella serie di segnatempo dotati di funzionalità smart ma al contempo più simili nello stile e ne look agli orologi tradizionali. Nel caso specifico ci troviamo di fronte ad un prodotto dallo stile teutonico, con cassa in acciaio inossidabile e movimento al quarzo.

Il Mijia è dotato di un vetro da 1.5 pollici di diametro che custodisce due quadranti a lancette: il primo si occupa di segnare il tempo, mentre il secondo tiene traccia dei propri obbiettivi in termini di attività fisica.

L’orologio è infatti in grado di tracciare le attività durante il giorno, dato registrato sull’omonima applicazione capace di connettersi allo smartphone attraverso Bluetooth e compatibile con Android e iOS, per poter notificare anche le chiamate e gli allarmi.

Lo smartwatch ibrido è poi impermeabile e certificato 3ATM, capace dunque di resistere a schizzi di pioggia, sudore corporeo, umidità ambientale, schizzi durante il lavaggio delle mani e di resistere fino a 30 metri di profondità in immersione.

Infine, trattandosi di uno smartwatch ibrido, non dovrete preoccuparvi di ricaricarlo troppo spesso: basterà inserirvi una classica batteria a bottone formato CR2430 e dimenticarvene per sei mesi, un’infinità se pensiamo invece a molti smartwatch attuali che in alcuni casi faticano a resistere più di due giorni.

Disponibile in tre colori differenti, lo Xiaomi Mijia è in offerta a poco più di 70 euro cliccando su questo link diretto. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.