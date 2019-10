Xiaomi Mijia T300, lo spazzolino elettrico sonico in offerta a soli 23 euro

Se volete lavarvi i denti con facilità non fatevi sfuggire l’offerta lampo sullo spazzolino elettrico Smart di Xiaomi, in sconto per poche ore a soli 23 euro.

Con batteria ricaricabile da 700 mAh, questo spazzolino sonico è dotato di motore a levitazione magnetica ad alta efficienza ed è progettato per pulire e sbiancare i denti, massaggiare le gengive, prevenire le carie, rimuovere la placca e molto altro ancora.

Le setole sono sufficientemente morbide in modo tale da non graffiare le gengive e non danneggiare lo smalto dei denti ma allo stesso tempo assicurano una pulizia dentale profonda, grazie alle 31000 vibrazioni al minuto.

Consuma solo 2W ed è molto comodo per chi viaggia in quanto è sufficientemente leggero e compatto. L’impermeabilizzazione permette di sciacquarlo senza remore sotto l’acqua ad ogni pulizia.

Come anticipato, è al momento in offerta con il 16% di sconto: lo pagate perciò 23 euro, ma dovete affrettarvi perché si tratta di una promozione limitata nel tempo e nelle scorte disponibili. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.