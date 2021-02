Xiaomi Mijia Video Doorbell 2, il campanello Smart in sconto a 27 euro

Se volete sostituire il campanello di casa con una più funzionale soluzione Smart, al momento potete comprare Xiaomi Mijia Video Doorbell 2 in offerta a 27 euro usando un codice che trovate a fine articolo. Ma prima di portarvi alla promozione vi diciamo perché questo campanello Smart è interessante.

Innanzitutto, per la facilità con cui si installa: basta pulire la superficie della porta o della parete sulla quale si desidera fissare il campanello, quindi rimuovere la pellicola protettiva dell’adesivo posto sul retro e semplicemente attaccarlo. Non bisogna effettuare fori né collegare cavi perché poi funziona a batterie: ne servono 6 di tipo stilo AA (anche ricaricabili) e secondo test condotti ad una temperatura di 25°C, offrono dai 2 ai 4 mesi e mezzo di autonomia se usato tutti i giorni, per 10 secondi e 20 volte al giorno.

Nome in codice MJML03-FJ, Xiaomi Mijia Video Doorbell 2 monta una lente grandangolare da 139 gradi che usa per registrare video HD in H.265 a 20 fps con risoluzione pari a 1.280 x 720 pixel e grazie ai sensori ad infrarossi assicura una buona visibilità anche di notte. I filmati vengono archiviati sul cloud con protezione a crittografia AES 128 bit e per cominciare sono offerti 72 ore di spazio per archiviazione gratuita, superati i quali bisogna probabilmente acquistare un abbonamento. Non è chiaro però se è possibile cancellare o sovrascrivere le registrazioni in modo tale da poter utilizzare soltanto lo spazio gratuito senza ulteriori pagamenti.

Questo campanello Smart funziona in qualsiasi ambiente con temperatura compresa tra i 0°C e i 45°C, quindi è sconsigliato posizionarlo all’esterno di un’abitazione mentre invece risulta particolarmente utile in una porta di ingresso posta all’interno, come quelle di un appartamento in un palazzo. E’ dotato di speaker e microfono che abilitano l’audio a due vie e l’app abbinata consente, tra le altre cose, di camuffare la propria voce simulando quella di una persona anziana o di un clown, in modo da non rivelare la propria identità quando si interagisce con uno sconosciuto all’altro lato della porta.

Il fatto che si collega presumibilmente al WiFi di casa per il controllo remoto lascia intendere che si possa rispondere al campanello anche quando ci si trova fuori casa, in modo tale da poter anche fingere di essere nell’abitazione quando a suonare alla porta è un malintenzionato che sta cercando di capire se c’è qualcuno a casa oppure no. Questo campanello è dotato anche di alcuni sistemi di intelligenza artificiale che gli consentono di riconoscere il passaggio di un essere umano e, nel caso, di avvisare con una notifica. Riconosce anche i volti, ma per accedere a questa funzione è necessario acquistare un abbonamento.

Funziona con tutti gli smartphone con la versione 4.3 di Android (o successive) e con gli iPhone dove è installato iOS 9 o una versione più recente del sistema operativo. E’ inoltre compatibile con tutti gli accessori di Xiaomi che si possono inserire nel sistema Mi Home, come speaker Smart (anche quelli con schermo integrato) e TV, in modo tale da poter rispondere al campanello anche attraverso gli altri dispositivi intelligenti presenti in casa.

Come dicevamo, Xiaomi Mijia Video Doorbell 2 è in offerta su Gearbest: inserendo il codice E5E78B06C1153001 lo pagate 27 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.