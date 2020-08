Xiaomi Mijia WalkingPad A1 Pro, solo 420 € il tapis roulant smart per passeggiare in casa

In offerta lo Xiaomi Mijia WalkingPad A1, il tapis roulant pensato per passeggiare al chiuso arrivato ora alla sua versione Pro, si acquista con spedizione gratuita dall’Europa a soli 420 euro circa con il codice WAKLINGPAD.

Xiaomi Mijia WalkingPad A1 Pro ha un peso di 28 kg circa e dimensioni pari a 143.20 x 54.70 x 12.90 cm, che garantiscono la giusta stabilità senza però comprometterne la praticità. Inoltre è in grado di sopportare un carico di lavoro fino a 100 kg ed è anche dotato di una cerniere per piegare la pedana e riporla comodamente sotto il letto o in angolo della stanza.

Dotato di motore brushless silenzioso (massimo a 65db), è possibile scegliere la velocità di passeggio (da un minimo di 0.5 a un massimo 6 km/h) utilizzando il telecomando incluso oppure utilizzare la funzionalità smart che adatterà al velocità di scorrimento del tapis roulant in base al vostro passo e alla posizione in cui deciderete di passeggiare.

Xiaomi Mijia WalkingPad A1 Pro si integra perfettamente con l’ecosistema Xiaomi e più essere controllato dalla app ufficiale Xiaomi attraverso la quale sarà possibile anche leggere le statistiche o impostare il passo. Infine include anche sistemi di sicurezza, come il blocco per i bambini, lo stand-by automatico, la protezione contro il peso eccessivo e la modalità pensata per i novizi.

Xiaomi Mijia WalkingPad A1 Pro è al momento in offerta con spese di spedizione gratuite dall’Europa e si acquista al prezzo di 420 circa euro cliccando su questo link diretto e applicando il coupon WAKLINGPAD in fase di acquisto. spedizione gratis.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.