Xiaomi Pad 6 Pro, il tablet che naviga in 5G a soli 120 €

Non per forza di cose vi serve un computer: per la maggior parte delle operazioni che svolgiamo quotidianamente, oggi, basta un tablet. E scegliendo un tablet come lo Xiaomi Pad 6 Pro attualmente in promozione, i vantaggi sono più di uno.

I punti di forza

Ad esempio la possibilità di collegare una tastiera e un mouse esterni, così chi deve scrivere lunghi testi potrà farlo con la stessa comodità del computer, ma beneficiando di una leggerezza superiore persino a quella della gran parte dei portatili attualmente in commercio.

È supportata anche la penna, così da poter prendere appunti a mano o disegnare con le app.

E poi la presenza di un doppio slot per schede SIM con connettività 5G: questo significa poter navigare direttamente dal tablet, senza doversi ricordare di accendere e spegnere l’hotspot del cellulare o di agganciarsi ad una rete WiFi. Basta il proprio contratto e si naviga ad alta velocità direttamente dal tablet per tutto: dallo streaming dei giochi al download dei documenti, alle ricerche in internet e via dicendo.

Ottima anche la possibilità di dividere lo schermo a metà per aprire due app contemporaneamente: questo significa ad esempio poter partecipare ad una videoconferenza e nel frattempo prendere appunti, oppure giocare e chattare insieme, da un unico dispositivo.

Per finire segnaliamo la presenza di una particolare modalità chiamata Deep Sleep Mode, una più profonda modalità di Standby che permette di risparmiare ancora più batteria quando non si usa il tablet ma, allo stesso tempo, risvegliarlo rapidamente per usarlo in pochi secondi dall’avvio.

Specifiche tecniche

E ora una panoramica rapida alle specifiche tecniche più importanti:

16 GB di RAM

512 GB o 1 TB di capacità

schermo da 11″, risoluzione 2.560 x 1.600 pixel, 120 Hz, risoluzione 2.5K

due slot SIM 5G

GPS

Face ID

Bluetooth 5.0

WiFi 2.4 / 5.0 GHz

batteria 10.000 mAh con ricarica USB-C

4 altoparlanti con Dolby Atmos

2 microfoni

fotocamera anteriore 8 MP

fotocamera posteriore 16 MP

processore Snapdragon 888 a otto core

Android 13

spessore 7,5 mm

peso 500 gr

tre colori disponibili: nero, blu, oro

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 211,55 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 44% andando a spendere soltanto 118,47 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.