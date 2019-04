Xiaomi Piston Fresh: solo 3 euro per cuffie auricolari di qualità a prezzo impossibile

Xiaomi spinge sempre l’acceleratore sul rapporto qualità prezzo e raggiunge il suo apice con la terza versione degli Xiaomi Piston Fresh. Si tratta delle cuffie auricolari in-ear del brand cinese che meglio rappresentano la filosofia dell’azienda: vendute – nel momento in cui scriviamo – a circa a circa 3 euro su Gearbest (un prezzo praticamente impossibile) promettono performance audio superiori al costo equivalente a tre caffè.

Nel corso del tempo le Piston Fresh di Xiaomi si sono inoltre gaudente un’ottima fama: accompagnate da uno stuolo di migliaia recensioni positive oltre ogni aspettativa, queste cuffie auricolari possono essere considerate uno dei maggiori successi del brand orientale nel rendere accessibile ad un vasto pubblico performance audio solitamente riservate a prodotti ben più costosi.

Qui di seguito un breve video di presentazione del prodotto.

Caratteristiche tecniche

In meno di 4 euro Xiaomi ha tentato di includere diverse tecnologie di valore, solitamente rintracciabili solamente in prodotti nettamente più costosi. Le Xiaomi Piston Fresh includono un il telaio in metallo è realizzato in lega di alluminio anodizzato che viene realizzato attraverso un processo di sabbiatura che conferisce caratteristiche antigraffio, anti-impronta digitale, e una sensazione antiscivolo. Dunque più resistenti e comodo nell’utilizzo quotidiano.

Le cuffie auricolari sono dotate anche di un sistema di smorzamento del rumore di terza generazione, che utilizza un sistema di aerazione separato per la parte anteriore e posteriore delle camere degli auricolari. Questo garantisce un suono più naturale, chiaro e bilanciato per tutte le frequenze.

Tecnicamente l’aria entra dalla camera anteriore ed esce attraverso la camera posteriore e consente di ottimizzare le prestazioni tri-band.

Le estremità degli auricolari sono ricoperte in silicone e sono disponibili in due dimensioni, piccole e grandi, oltre ad sfruttare un angolo di inclinazione appositamente progettato per una calzata perfetta e per ridurre il più possibile le interferenze sonore dall’esterno. Trattandosi infatti di auricolari in-ear, consentono un maggior isolamento dall’esterno ed un suono più diretto.

Infine le Xiaomi Piston Fresh sono dotate di controlli sul cavo, con microfono integrato e singolo bottone che permette di interrompere l’audio oppure di rispondere alla chiamate entranti.

Ecco qui di seguito le caratteristiche tecniche:

Lunghezza del Cavo: 1.25m

Connettività: Jack 3.5mm

Risposta in Frequenza: 20-20000Hz

Impedenza: 32ohms

Potenza di Ingresso: 5mW

Sensibilità: 98 dB (S.P.L un 1KHz)

Disponibilità ed offerte

Le Xiaomi Piston Fresh sono disponibili nei colori nero, blu o binaca. Al momento sono in vendita ad un prezzo che oscilla fra i 3 e i 4 euro, tendenzialmente inferiore ai 5 euro. Per visionare tutte le offerte a acquistarle basta usare questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.