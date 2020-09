Xiaomi POCO X3, il low cost con display a 120 Hz in offerta lampo a 214 euro nella sua variante più potente

Non è ormai un brand nuovo, anche se recente. POCO, nato da una costola Xiaomi, ha già fatto parlare di sé per i due smartphone precedenti, e continua in questo senso anche con POCO X3 NFC, il terzo smartphone del brand POCO disponibile a livello globale, che oggi si acquista in offerta lampo nella sua configurazione più potente, ossia 6 GB di RAM e 128 GB di memoria ROM. Clicca qui per acquistarlo.

POCO X3 NFC si fa notare per diverse sue caratteristiche, tutte concentrate in un prezzo davvero piccolo. Anzitutto si parte dal processore, che è un Qualcomm Snapdragon 732G, e prosegue soprattutto con un display ultra fluido a 120 Hz.

E’ presente naturalmente la connettività NFC, che addirittura da il nome al telefono, mentre non manca un reparto multimediale di tutto rispetto, grazie ad una quadrupla camera con fotocamera principale da 64 MP, il cui sensore è affiancato da tre fotocamere rispettivamente da 8 MP, 2 MP e 2 MP.

La versione in offerta lampo che vi proponiamo è quella con maggiore RAM e ROM, ossia il modello da 6GB + 128 GB. Naturalmente, l’autonomia si affida ad una batteria monstre da 5160 mAh che garantisce un’ampia autonomia anche grazie al sistema di ricarica super veloce a 33W.

Il dispositivo al momento è in vendita sullo store a 214 euro in offerta lampo nella sua versione con 6 GB di RAM e ben 128 GB di memoria integrata. Le spese di spedizione costano appena 5 euro, ma vi assicurano una consegna ultra rapida, in meno di una settimana.

Clicca qui per acquistarlo

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.