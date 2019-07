Xiaomi R5G0, rasoio impermeabile a 3 testine a soli 13,99 euro

Xiaomi R5G0 è un rasoio elettrico da barba senza fili, pratico, ergonomico e davvero economico: al momento infatti lo comprate su Ebay per soli 13,99 euro.

Ha tre testine a lama diciclica per rasatura a 360 gradi e una quarta lama regolabarba a scatto per le rifiniture. Ricorda molto da vicino i rasoi storici del marchio Philips, che da anni offre i suoi prodotti sul mercato e considerati da molti esperti tra i migliori per la cura della barba.

Anche se a prezzo decisamente ridotto, il prodotto Xiaomi appare robusto dal punto di vista delle specifiche tecniche: come detto include tre testine per una rasatura completa e profonda. E’ dotato di tecnologia Wet & Dry, potete perciò lavarlo facilmente dopo l’uso oppure utilizzarlo direttamente sotto la doccia per una rasatura non solo secca ma anche umida, funzionando senza problemi anche se si ammorbidisce prima la pelle con gel o schiuma.

E’ di tipo senza filo e la batteria assicura fino a 60 minuti di funzionamento consecutivi con una sola carica (90 minuti per una ricarica completa). Si rivela perciò tanto comodo in casa quanto in viaggio, permettendo di risparmiare spazio in valigia con un prodotto valido e tascabile.

Potenza 5W, si ricarica via USB-C e può essere ricaricato/alimentato perfino da una powerbank. Xiaomi R5G0 include un sistema di blocco da viaggio per evitare accensioni accidentali quando riposto in una valigia. Misura 16 x 5 centimetri circa e pesa intorno ai 140 grammi.

Se interessati, lo trovate in vendita su Ebay al prezzo di soli 13,99 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.