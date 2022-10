Xiaomi Redmi 12 brilla con fotocamera 200MP e ricarica 210W

La serie Redmi Note di Xiaomi è stata tradizionalmente la più popolare dell’azienda, offrendo un ottimo rapporto qualità – prezzo nel segmento degli smartphone budget: l’azienda ha rivelato la serie Redmi Note 12 in Cina, con prezzi assolutamente in linea alle aspettative.

Xiaomi ha svelato tre telefoni, vale a dire Redmi Note 12 Discovery Edition, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro Plus. Tutti e tre i terminali sono dotati di uno schermo OLED FHD+ 120Hz piatto da 6,67 pollici, processore Mediatek Dimensity 1080 5G e una fotocamera selfie da 16MP. I telefoni condividono anche funzionalità come jack audio da 3,5 mm, NFC, IR blaster e supporto Wi-Fi 6. Ma ci sono alcune differenze chiave tra i dispositivi.

Redmi Note 12 Discovery Edition

Il modello più accattivante è Note 12 Discovery Edition, che porta una fotocamera principale HPX da 200 MP (f/1.65, OIS). Questa fotocamera è in grado di scatti a 200 MP, con immagini pixel-binned da 50 MP (utilizzando il binning quattro-in-uno) o scatti da 12,5 MP (utilizzando binning 16-in-uno). Il telefono offre anche una fotocamera ultrawide da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP.

Il telefono differisce anche perché offre una ricarica cablata da 210 W, con Xiaomi che rivendica una carica del 100% in soli nove minuti. Questa potenza elevata è però abbinata a una batteria di dimensioni standard di “appena” 4.300 mAh.

Redmi Note 12 Pro Plus

Se l’idea di uno smartphone con camera da 200 MP fa per voi, anche il modello 12 Pro Plus propone questo tipo di sensore. In questo caso ci si può aspettare lo stesso sistema a tripla fotocamera posteriore da 200 MP+8MP+2MP della Discovery Edition.

Tuttavia, il modello Pro Plus opta per una ricarica cablata da 120 W ancora incredibilmente veloce e una batteria da 5.000 mAh. In questo caso la ricarica al 100% richiederà soli 19 minuti, secondo Xiaomi.

Redmi Note 12 Pro

Il Redmi Note 12 Pro offre una fotocamera principale IMX766 da 50MP (f/1.88, OIS), affiancata da un sensore 8MP+2MP. E’ lo stesso sensore da 50 MP visto su telefoni di punta come Oppo Find X5 Pro e Asus Zenfone 9.

La variante Pro porta una batteria da 5.000 mAh con velocità cablata da 67 W. In questo caso la carica al 100% in avverrà in appena 46 minuti.

Prezzi e disponibilità

Il Redmi Note 12 Discovery Edition parte da 2.399 yuan (~ 332 dollari) per il modello base da 8 GB/256 GB, mentre il Redmi Note 12 Pro parte da 1.699 yuan (~ 235 dollari) per il modello da 6 GB/128 GB. Il Pro Plus ha un prezzo in Cina di 2.099 yuan (~ $290) per il modello da 8 GB/256 GB.

Xiaomi ha confermato che questi telefoni al momento sono previsti solo in Cina, ma ha anche chiesto agli utenti di restare sintonizzati per gli annunci globali. Per quello che vale, la serie cinese Redmi Note 11 differiva particolarmente dai modelli globali lanciati pochi mesi dopo.

