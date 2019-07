Xiaomi Redmi 7A, il re dei low cost: rubatelo a 70 €, ma fate presto

Xiaomi Redmi 7A è in offerta lampo a 70 euro: uno sconto da non farsi sfuggire per un terminale con display da 5,45 pollici, quindi particolarmente maneggevole, sempre più raro al giorno d’oggi, dove tutti i terminali puntano a diagonali più ampie.

Il terminale propone, a livello multimediale, 2 fotocamere, 13MP sul posteriore e da 5MP sull’anteriore. Sul display si è già detto, 5,45 pollici con risoluzione HD 1440 x 720. Processore Snapdragon SDM439 octa core, affiancato da una GPU Adreno 505, 2GB RAM e 16GB ROM.

Il dispositivo arriva sbloccato, pronto per l’utilizzo internazionale, con Android 9 a bordo, il Google Play Store installato, e tutto l’ecosistema Google perfettamente funzionante.

A livello di sensori il dispositivo offre bussola, sensore di prossimità, sensore di luce sensore ambientale, accelerometro, mentre a livello di connettività propone slot dual sim, precisamente due Nano SIM, con GPS, Glonass, Beidou, e Galileo.

Esteticamente moderno e minimale, propone al suo interno una incredibile batteria da ben 4000 mAh, con supporto alla ricarica rapida 10W

Pesa 165 grammi, davvero leggero se si considera il panorama attuale, con dimensioni contenute in 14,63 x 7,04 x 0,95 cm. Il terminale solitamente costa oltre 110 euro, ma al momento lo si può acquistare in offerta ad appena 70 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.