Xiaomi Redmi 8 versione 3+32 GB scontato con codice a meno di 100 euro

Moderno, abbastanza potente ma soprattutto economico: lo smartphone Xiaomi Redmi 8 che normalmente costa intorno ai 150 euro, grazie ad un codice speciale ora lo potete comprare in quantità limitate per soli 98,63 euro.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche monta innanzitutto un display da 6.22” con risoluzione HD a 1.520 x 720 pixel con copertura in vetro Corning Gorilla Glass 5. E’ alimentato da un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 439 a 2.0 GHz, affiancato da GPU Qualcomm Adreno 505 e 3 GB di RAM.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione monta un banco di memoria da 32 GB espandibile tramite microSD fino ad ulteriori 512 GB.

E’ dotato di connessione Bluetooth 4.2 e chip WiFi 802.11 b/g/n e monta una batteria non removibile da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida 18 W che promette di portare la quantità di energia in essa contenuta da 0% a 65% in appena un’ora.

Supporta la connettività 4G LTE ed è dotato di doppio slot nanoSIM. C’è inoltre un sensore per la scansione delle impronte digitali sul retro, un’uscita audio jack da 3.5 millimetri e la presa per la ricarica della batteria ma anche per lo scambio dei dati con il cellulare è di tipo USB-C.

Per quanto riguarda invece il comparto fotografico, la camera frontale è da 8 MP mentre sul retro è presente un doppio obiettivo con sensore da 12 + 2 MP controllato dall’intelligenza artificiale con funzioni come Scene Detection per riconoscere più di 25 soggetti – tra cibo, paesaggi, foto in notturna – e regolare autonomamente le migliori impostazioni per scattare le fotografie.

Come dicevamo Xiaomi Redmi 8 è in vendita su Gearbest a circa 150 euro ma se al momento inserite il codice GB1111XM01 nel carrello lo potete comprare con uno sconto del 30% e pagarlo soltanto 98,63 euro.

Questa offerta è limitata però solo ai primi 50 pezzi, quindi se siete interessati vi consigliamo di concludere l’acquisto nel più breve tempo possibile. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.