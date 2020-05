Xiaomi Redmi Band, ecco la nuova smart band low cost di Xiaomi: solo 18 euro

Disponibile online la nuova Xiaomi Redmi Band: caratterizzata dal marchio Redmi, rappresenta una versione low cost della già conveniente Xiaomi Mi Band 4, l’ultimo bracciale intelligente commercializzato dal marchio cinese.

La Xiaomi Redmi Band ripropone alcune caratteristiche della Mi Band 4 con alcune differenze, fra cui la principale è sicuramente il prezzo.

Tecnicamente Xiaomi Redmi Band è caratterizzata da uno schermo TFT da 1.08 pollici rettangolare; è in grado di tracciare le attività sportive (5 i programmi predefiniti, rispetto ai 6 della MI Band 4), il conteggio dei passi, delle calorie e dell’attività del sonno.

L’impermeabilità è 5 ATM, il che garantisce la tranquillità per le immersioni fino a 50 metri di profondità ed è sempre disponibile il sensore di tracciamento della frequenza cardiaca.

Una delle differenze principali rispetto alla Mi Band 4 è il sistema di ricarica: nel caso della Redmi Band il corpo del bracciale integra una presa USB: basta rimuovere una delle due estremità del cinturino inserire il corpo in una qualsiasi presa USB, senza dover sfruttare l’apposito caricatore indispensabile invece nel caso della Mi Band 4.

Altra differenza riguarda la durata dichiarata della batteria: per la Redmi Band l’autonomia stimata è di 14 giorni in stand by, invece dei 20 previsti per la Mi Band 4.

Il prezzo come dicevamo è la differenza più importante: la Redmi Band costa solo 18 euro applicando il codice Y48D3E63025EB001 in fase di acquisto, prezzo nettamente inferiore rispetto a quello della sorella maggiore, spesso venduta al doppio.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.