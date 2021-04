Xiaomi Redmi Note 10 a 169 euro su eBay con coupon

Tantissimi gli sconti eBay al momento sui prodotti Xiaomi. Tra i più interessanti vi segnaliamo il recente Xiaomi Redmi Note 10, lo smartphone delle meraviglie ad un prezzo iper competitivo: il suo listino è 199 euro, ma grazie al coupon che vi proponiamo in calce si acquista a 169 euro su eBay.

Tra le sue caratteristiche d’eccezione lo schermo. Xiaomi Redmi Note 10 monta un display Super AMOLED da 6.43 pollici e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, processore Snapdragon 678, con interfaccia MIUI 12 basata su Android 11.

Ovviamente, si tratta di un prodotto che gode del pieno supporto da parte di Google, quindi con supporto Google Play Store, aggiornamenti multilingue e possibilità di ricevere i futuri aggiornamenti OTA.

Anche dimensioni e peso lo rendono uno smartphone assolutamente maneggevole, difficile da trovare al giorno d’oggi. Ed infatti, le sue dimensioni sono pari a 160,46 × 74,5 × 8,3 mm, mentre il peso è contenuto in appena 179 grammi. A 169 euro potrete acquistare la variante 4 GB di memoria RAM e 64 GB, ma sempre in sconto è disponibile anche la versione 4+128 GB. Non mancano le quattro fotocamere sul retro con sensore principale da 48MP.

Ovviamente, a livello software propone la MIUI 12, che a sua volta propone si basa su Android 11. A livello di dimensioni il device misura.

Quel che più importa al momento è, però, il prezzo. Su eBay, infatti, viene proposto a 169 euro grazie al codice sconto PITMIFEST21 da aggiungere nel carrello. Si tratta del prezzo più basso a cui potete trovarlo in rete. Neppure gli store cinesi di importazione riescono a fare di meglio. Clicca qui per acquistarlo. A 194 euro, invece, è disponibile la variante con 128 GB di memoria integrata.

Grazie allo stesso coupon potrete acquistare tanti prodotti Xiaomi con uno sconto massimo fino a 50 euro, partendo direttamente da questa pagina.