Xiaomi Redmi Note 10 (Global) + Mi Band 5: combo in offerta lampo a 255 euro

Ghiotta offerta per chi è interessato ad acquistare gli ultimi arrivati della serie Redmi Note: grazie ad un’offerta lampo, lo Xiaomi Redmi Note 10 si porta a casa ad un prezzo particolarmente vantaggioso, solo 255 euro per un dispositivo completo e competitivo, con inclusa anche l’eccellente Mi Band 5 di Xiaomi.

Per chi non ne conoscesse le specifiche dello smartphone, il Redmi Note 10 monta un display Super AMOLED da 6.43 pollici e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W, processore Snapdragon 678, con interfaccia MIUI 12 basata su Android 11.

Si tratta inoltre della versione globale del dispositivo, quindi con supporto Google Play, aggiornamento multilingue e possibilità di ricevere i futuri aggiornamenti OTA.

Le dimensioni sono pari a 16 x 7,45 x 0,83 centimetri e pesa quasi 179 grammi ed include 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna. Non mancano le quattro fotocamere sul retro con sensore principale da 48MP.

Come specificato in questo caso il Redmi Note 10 include anche l’apprezzata Xiaomi Mi Band 5, al momento una delle smartband più popolari sul mercato: acquistata in combo con lo smartphone, andrete a pagarla solamente 10 euro.

Redmi Note 10 con l’aggiunta della Xiaomi Mi Band 5 si compra in offerta a 255 euro cliccando su questo link diretto.

Chi non fosse interessato alla combo con Mi Band 5, può acquistare solo il RedMi Note 10 al prezzo di 248 euro cliccando sul seguente link diretto.

In base a quanto si legge sul sito, la spedizione parte dal paese di origine entro 24 ore dall’ordine ed è gratuita.