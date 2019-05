Xiaomi Redmi Note 5 è in offerta su Amazon a soli 179 euro

Xiaomi Redmi Note 5 è in offerta a soli 179 euro. Lo smartphone, disponibile in Italia da maggio 2018, offre un display IPS da 5,9 pollici con risoluzione 1080 x 2160 e aspect ratio 18:9, chipset Snapdragon 636, fino a 6 GB di RAM e 32 GB di ROM (espandibile tramite scheda microSD ), oltre ad una generosa batteria da 4.000 mAh e una doppia fotocamera sul retro.

Il reparto multimediale si basa su sensore da 12 MP con apertura f/1.9 e dimensione pixel da 1.4μm. L’unità secondaria utilizzata per le informazioni sulla profondità è da 5MP con apertura f / 2.0, e grandezza pixel 1.25μm. La camera frontale è da 13 MP con apertura focale f / 2.0 e pixel più grandi rispetto alla precedente versione Pro. La dual Camera di questo Xiaomi Note 5 supporta la AI, mentre a livello software il dispositivo esegue la MIUI 9 basata su Android 8.0 Oreo.

A livello estetico il terminale viene caratterizzato da forme eleganti e minimali, come da tradizione Xiaomi, e si fregia di un pannello posteriore in alluminio anodizzato, sensore di impronte digitali, leggero rigonfiamento della fotocamera e cornici superiori e inferiori un po’ più spesse rispetto a quelle laterali che sono invece abbastanza sottili.

Come dicevamo è in vendita in Italia dallo scorso anno al prezzo di 199,90 euro nella versione 3+32 GB di memoria, mentre la variante 4+64GB generalmente costa 249,90 euro. Quest’ultima, grazie ad un’offerta disponibile su Amazon, si compra per soli 179 euro, per un risparmio di ben 70 euro rispetto al consueto prezzo di listino.