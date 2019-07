Xiaomi Redmi Note 7, lo smartphone con fotocamera da 48 MP soli 128 €

Disponibile online in versione globale lo Xiaomi Redmi Note 7, l’ultimo phablet low cost della casa cinese che rappresenta un punto di rottura nel catalogo dell’azienda, e non solo grazie al prezzo vantaggioso di soli 128 euro grazie ad un coupon.

Punto di forza del Redmi Note 7, oltre all’accattivante stile estetico con un notch decisamente ridotto, è sicuramente la fotocamera “monstre” con doppio sensore, il primo con sensore da 48 MP e un obiettivo f / 1.8 e il secondo con sensore da 5 megapixel, utilizzato per raccogliere le informazioni sulla profondità.

In situazione di buona luminosità la fotocamera può scattare foto con tutti i suoi 48 milioni di pixel da 0,8 micron; in caso invece di scarsa illuminazione il modulo fotografico può combinare i pixel vicini per ottenere uno scatto equivalente ad un’immagine da 12 megapixel scattata con pixel più grandi da 1,6 micron.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche il Redmi Note 7 gode di uno schermo da 6,3 pollici, proporzioni 19,5:9 e risoluzione 2340 x 1080, un processore Snapdragon 660, GPU Adreno 512, una fotocamera selfie da 13 megapixel, una batteria da 4.000 mAh, presa USB-C e un jack per cuffie, sensore delle impronte digitali posizionato sul retro.

La versione in offerta è quella dotata di 3GB di RAM e 32GB di memoria interna.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.