Xiaomi Redmi Note 9s in offerta lancio: i primi 2000 ordini a soli 199 euro

La serie Redmi Note si arricchisce di un nuovo componente della famiglia. Appena rilasciato, Xiaomi Redmi Note 9s è subito in offerta lancio a meno di 200 euro, ma solo per i primi 2000 ordini. Clicca qui per acquistarlo.

Xiaomi Redmi Note 9s si presenta al pubblico con un display Full HD+ da ben 6,67 pollici, protetto da un triplo strato di vetro Gorilla Glass 5, e con aspect ration di 20:9. Al suo interno ospita una CPU Snapdragon 720G, anche se il vero nucleo del terminale è rappresentato dal modulo fotografico posteriore, con ben 4 fotocamere.

Sensore di impronte digitali montato sul laterale, dunque fisico, per sbloccare il terminale in modo ancor più preciso e veloce di quanto non faccia al giorno d’oggi il sensore sotto schermo.

Quanto al reparto multimediale, il retro ospita ben 4 fotocamere. Il sensore primario è da ben 48 MP, grandangolare e con supporto alla modalità notte. Ancora, un secondo sensore presenta lente grandangolare da 8 MP, affiancato da un terzo sensore da 5MP con distanza di messa a fioco fino a 2 cm.

In ultimo, il sensore di profondità da 2MP con modalità ritratto. Anche la fotocamera frontale, da 16MP, supporta la modalità ritratto. Da notare, che il terminale non presenta alcun notch, considerato che il sensore frontale è incastonato nello schermo.

La batteria monstre da 5020 mAh, con supporto alla ricarica rapida 18W assicura 14 ore di gaming, e oltre 20 giorni di stand by. Tra le altre caratteristiche il terminale offre supporto MicroSD per espandere la memoria, di 64 o 128 GB a seconda della versione scelta. Quella con ROM più capiente arriva propone 6 GB di RAM, mentre la versione da 64 offre 4 GB di RAM a bordo.

Al momento, la versione 4+64 è in offerta lancio a 199 euro, mentre la variante 6+128 GB si acquista a 228 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.